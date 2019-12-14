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14 грудня 2019, субота, 09:15 53
Силові структури 2019-12-14T11:00:02+02:00
Українські Новини
Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників

Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників

Анна Рудык
Вбивство дитини, В'ячеслав Соболєв, замах на вбивство
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.іа
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.іа

Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслава Соболєва в центрі Києва.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Видання просило Нацполіцію надати інформацію про те, хто є замовником злочину та чи буде проведено "поліграф" за участю колишнього депутата Верховної Ради Олександра Грановського (БПП) та інших осіб, яких згадав сам Соболєв.

У своїй відповіді на запит Нацполіція послалася на статтю 222 Кримінального процесуального кодексу, зазначивши, що ця інформація є таємницею досудового розслідування і не може бути оприлюднена.

Як повідомляли Українські Новини, арештований другий підозрюваний у вбивстві 3-річного сина Соболєва в Києві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко.

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