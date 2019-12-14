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14 грудня 2019, субота, 08:25 26
Силові структури 2019-12-14T08:33:44+02:00
Українські Новини
Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя"

Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя"

Анна Рудык
Арсен Аваков, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета сподівалися на якогось "покровителя", який повинен був їм допомогти уникнути слідства. Про це глава МВС заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Так, Аваков заявив, що в розмові підозрюваних є згадка якогось "покровителя".

"У розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось покровителя, який їх повинен витягнути і захистити", - сказав Аваков.

Він додав, що правоохоронці уважно вивчають ці дані.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко, який заявив, що напередодні вбивства був у лазні, заарештований за рішенням Печерського районного суду Києва на два місяці.

Також Печерський районний суд Києва заарештував підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменко без права внесення застави.

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