Підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці

Підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко, який заявив, що напередодні вбивства був у лазні, заарештований за рішенням Печерського районного суду Києва на два місяці. Про це повідомляє видання theБабель сьогодні, 14 грудня.

Так, повідомляється, що Антоненко заарештований до 8 лютого 2020 року.

"Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці до 8 лютого 2020 року музиканта і ветерана Сил спецоперацій Андрія Антоненка, якого слідство підозрює в організації вбивства журналіста Павла Шеремета", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення зачитав суддя Вовк. Прокурори просили для Антоненка арешт без альтернативи застави, оскільки побоювалися, що він може втекти, чинити тиск на свідків або знищити докази. До справи просили долучити інформацію про міну МОН-50, яку Антоненко нібито просив свого родича винести з дому перед обшуками.

Адвокат Станіслав Кулик клопотав про допит двох свідків - Олексія і Марини Єрмилових, які, за його словами, були з Антоненко в день загибелі Шеремета. Суддя Вовк відмовив захисту Антоненка в даному питанні.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменко без права внесення застави.

Генеральна прокуратура просила суд заарештувати Кузьменка без права застави.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що брат дружини підозрюваного у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрія Антоненка 12 грудня перед обшуками виніс з його квартири таємно міну МОН-50.