Секс-іграшки, деталі комп'ютерів і олівці - що ще можна знайти всередині людини

Поки вчені вивчають особливості механізму старіння або впливу бактерій на організм, у всьому світі лікарі регулярно дістають різні предмети з тіл людей. Такі приводи для виклику швидкої допомоги вже давно перестали бути чимось неймовірним, але ось список речей, які іноді знаходять всередині людини, місцями виглядає навіть не дивно, а абсурдно, в якійсь мірі. Докладно про це розповідає видання Flowingdata.

Марно середньостатистичній людині здається, що предмети найчастіше дістають з малюків, які звикли тягнути до рота все, що потрапляє під руку. Звичайно, діти часто ковтають маленькі іграшки, монетки і деталі конструкторів. Проте, лікарі кажуть, що діти становлять лише невеликий відсоток від загальної кількості таких пацієнтів.

Згідно з даними NEISS (Національної системи електронного спостереження за травмами), більш 40% випадків застрягання предметів всередині тіла припадає саме на доросле населення, причому, переважна більшість з них - це предмети, які дістають із заднього проходу. Найчастіше це різні сексуальні іграшки (40-44%), а також інші предмети, що у формі їх нагадують, наприклад, пляшки. Нерідко всередині людей виявляються деталі комп'ютерів, мило, пристрої для манікюру, олівці, різдвяні прикраси.

Як би там не було, лікарі закликають всіх експериментаторів бути вкрай обережними, оскільки нерідко застряглі предмети доводиться витягати шляхом хірургічного втручання.

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