Мастурбировать не вредно: врачи развеивают мифы

"Ослепнешь", "отпадет", "ладошки будут волосатые" - каких только мифов не надумали вокруг такого занятия, как мастурбация. Несмотря на сексуальное просвещение и огромное количество материалов в сети, эта тема все еще остается сильно табуированной и местами порицаемой для обсуждения, поэтому поднимают ее весьма осторожно и излагают максимально деликатно. Во многих религиях "рукоблудство" все еще считается страшным грехом, а изображения антимастурбационного креста для детей все еще активно распространяют в сети.

Антимастурбационный крест

Українські Новини разобрались, какие страшные истории и мифы окутывают явление мастурбации и решили рассказать о том, почему это далеко не вредно, а даже полезно.

С точки зрения врачей, мастурбация является совершенно естественным процессом для любого человека, независимо от пола и каких-либо других признаков. Сексологи утверждают, что в детстве и подростковом возрасте это нормальный процесс познания собственного тела и сексуальностии и важная составная часть нормального психосексуального развития.

Интересно, кстати, что в странах, где порицаются отношения до брака, ситуация, наоборот, противоположная. Здесь нередко мастурбация поощряется, и обуславливается это тем, что такое занятие попросту необходимо для здоровья. Врачи говорят, что мастурбация может нанести вред только в одном случае - если станет навязчивой и слишком частой. По советам сексологов, стоит придать значение явлению, если вы вдруг начали уделять меньше времени семье и партнеру (при наличии такового) или же если мастурбация мешает вам нормально заниматься работой или учебой, а мысли о ней начинают преследовать вас в транспорте, на улице или за рабочим столом.

В остальном, врачи акцентируют внимание лишь на пользе мастурбации для организма человека. В частности, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун не так давно рассказывала на своей странице в Фейсбук о пользе мастурбации, отмечая при этом, что большинство запугивающих фактов о мастурбации - всего лишь глупые и ничем не подтвержденные мифы.

Вместе с этим, научные исследования показывают, что мастурбация имеет прямую связь с профилактикой рака простаты у мужчин. Исследователи говорят, что для полноценной профилактики мужчине после 40 лет необходимо более 20 эякуляций в месяц, но довольно часто такого результата бывает сложно достичь из-за разных проблем и факторов.

Также сексологи отмечают, что самоудовлетворение благотворно влияет на кровоообращение в органах малого таз у женщин, а также вполне способно заменить полноценный секс в отсутствии постоянного партнера, как у мужчин, так и у женщин. А еще такое приятное занятие способно снять нервное напряжение, мышечный спазм и даже устранить легкую боль и недомогание. Это легко объясняется тем, что во время оргазма в кровь выбрасываются чрезвычайно полезные вещества - эндорфины, которые активно блокируют негативные эмоции, помогают бороться со стрессом и улучшают настроение, что, как следствие, благоприятно влияет на состояние кожи и волос.

В последнее время все больше и больше материалов и различных акций направлены именно на то, чтобы тема мастурбации становилась все менее табуированной, чтобы люди переставали стесняться этого. Как показывает статистика, мастурбацией, в среднем, занимается около 93% мужчин и 85% женщин в возрасте от 25 до 30 лет (данные американских исследований). Кстати, в Америке ежегодно проходит марафон (The Masturbate-a-thon), приуроченный к Национальному дню мастурбации, который призван не только раскрепостить свое тело, но и часто является благотворительным.

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