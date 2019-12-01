Ученые назвал главные факторы преждевременного старения

В результате исследования сингапурские ученые обнаружили, что главным фактором старения является недостаток сна в то время, как уже нашли способ побороть старения кожи.

Так, в ходе исследования оценили продолжительность и качество сна с помощью трекеров и обнаружили, что дефицит сна негативно отражается на длине теломеров – маркеров клеточного старения организма, пишет "24 здоровье".

Отмечается, что теломеры – это своеобразные "наконечники" хромосом, которые защищают генетический материал при распределении. Длина теломер с возрастом сокращается, что связано со старением, развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний

В эксперименте приняли участие 482 добровольцев в возрасте от 21 от 69 лет. Продолжительность и фазы сна оценивали трекеры, которые измеряют частоту сердечных сокращений.

У добровольцев с непродолжительным сном теломеры были короче, чем у людей, которые имели полноценный сон.

У людей с продолжительностью сна менее пяти часов в сутки – отмечалось преждевременное истощение теломеров по сравнению с теми, кто спал более 7 часов.

Очевидно, что здоровый сон является наиболее подходящей привычкой для профилактики преждевременного старения, – подчеркивают ученые.

Восстановить теломеры можно с помощью здорового образа жизни.

Главным образом, здоровым питанием, регулярными физическими нагрузками соответственно возрасту и состоянию здоровья, а также снижая уровень стресса.

Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили, что ночные кошмары помогают мозгу справляться со стрессовыми ситуациями в жизни.

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