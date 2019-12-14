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14 грудня 2019, субота, 06:15 5
Суспільство 2019-12-14T06:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський за листопад отримав 28 тисяч гривень

Зеленський за листопад отримав 28 тисяч гривень

Валерия Назаренко
Заробітна плата, зарплата президента, Володимир Зеленський
Зеленський на зустрічі в
Зеленський на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Кремля

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за листопад склала 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Главі держави була нарахована зарплата виключно в розмірі посадового окладу - 28 тис. гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президенту України не встановлено", - сказано у відповіді.

При цьому з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Таким чином виплачена Зеленському зарплата за листопад склала 22 540 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня Зеленський отримав 0,9 млн гривень доходу від надання іноземцям в оренду майна.

Раніше Зеленський задекларував квартиру в Британії і рахунки за кордоном.

Однак журналісти оприлюднили розслідування про Зеленського і незадекларованої ним 15-кімнатної італійської вілли.

Після цього Зеленський задекларував віллу в Італії.

Крім того, в наступному році Богдан і його заступники покажуть декларації про доходи, хоча раніше закон їх до цього не зобов'язував.

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