Зеленський за листопад отримав 28 тисяч гривень

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за листопад склала 28 тис. гривень.Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.Главі держави була нарахована зарплата виключно в розмірі посадового окладу - 28 тис. гривень."Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президенту України не встановлено", - сказано у відповіді. При цьому з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Таким чином виплачена Зеленському зарплата за листопад склала 22 540 гривень.Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня Зеленський отримав 0,9 млн гривень доходу від надання іноземцям в оренду майна. Раніше Зеленський задекларував квартиру в Британії і рахунки за кордоном. Однак журналісти оприлюднили розслідування про Зеленського і незадекларованої ним 15-кімнатної італійської вілли. Після цього Зеленський задекларував віллу в Італії.Крім того, в наступному році Богдан і його заступники покажуть декларації про доходи, хоча раніше закон їх до цього не зобов'язував.