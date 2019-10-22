Богдан и его замы теперь обязаны подавать декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обязало главу Офиса Президента Андрея Богдана и его заместителей подавать электронные декларации. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте НАПК.

Так, сообщается, что в связи с изменениями в законе "О предупреждении коррупции", круг субъектов декларирования был расширен.

"Изменениями в закон Украины "О предупреждении коррупции", вступившими в силу 18 октября, расширен круг субъектов декларирования. Отныне к субъектам электронного декларирования принадлежат руководитель Офиса президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины "О государственной службе", кроме лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах", – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что теперь декларанты обязаны указывать детей, не достигших совершеннолетия, "независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей".

"Новые правила декларирования и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии вступят в силу 1 января 2020 года", - добавили в НАПК.

Как сообщали Українські Новини, руководству обеспечивающих Президента органов платят больше, чем Зеленскому.

Ранее Офис Президента месяц искал за что Зеленский выговорил замов Богдана. Также сам Зеленский рассказал, что Богдан постоянно шепчет ему на ухо.