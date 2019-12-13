У Мексиці відкрили квартал, надрукований на 3D-принтері

Зовсім недавно світові вчені відкрили можливості 3D-принтерів, і цим машинам пророкували величезний прорив у розвитку техніки і науки. Прогнозувалося, що така технологія може допомогти екологічній ситуації в світі. Пройшло зовсім небагато часу, і за допомогою 3D-принтера почали друкувати величезну кількість різних речей - від деталей для різних механізмів до людських органів.

А ось американська компанія New Story пішла ще далі і відкрила цілий житловий квартал, який створили за допомогою 3D-принтера. Технічному прориву вдалося відбутися завдяки співпраці New Story з компаніями Icon і Échale. Новий район розташований на південному сході Мексики, в місті Табаско.

Вітальня будинку. Фото: Joshua Perez for New Story

Стандартні одноповерхові будинки площею 46,5 кв. м, які є в районі, включають в себе дві невеликі спальні, вітальню, ванну кімнату та кухню, укомлектовані комунікаціями. Станом на сьогоднішній день, два будинки вже введені в експлуатацію. Організація вирішила віддати їх бідним сім'ям, які зможуть виплатити кредит за будинок протягом 7 років (згідно розрахунків, місячна оплата за кредитом складе близько 20 доларів). У компанії відзначають, що їх виробництво націлене на те, щоб зробити житло більш доступним і дешевим, і в наступному році планують надрукувати і заселити мешканцями ще 48 подібних будинків.

Будинки побудовані у відповідності до усіх архітектурних вимог, а також здатні витримувати сейсмічну активність, яка часто трапляється в багатьох регіонах Мексики. Технологія виготовлення такого будинку дуже проста. Для процесу використовується принтер Icon Vulcan II, який виготовляє основу для будинку приблизно за 24 години. Після цього в споруді вручну встановлюють двері і вікна.

Кухня. Фото: Joshua Perez for New Story

Розробники зізналися, що зіткнулися з чималою кількістю труднощів, перш ніж зважилися публічно представити результат своєї роботи. Були складнощі і з самим принтером, потужність якого вираховували шляхом проб і помилок, і навіть в місцевих опадах, які періодично псували вже готові експериментальні зразки будинків.

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