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25 ноября 2019, понедельник, 16:27 6
Технологии 2019-11-25T16:30:01+02:00
Українські Новини
Panasonic построит новый "умный город" в Японии

Panasonic построит новый "умный город" в Японии

Япония, новые технологии, Смарт-Сити, Суйта
Умный город.Фото:pixabay.
Умный город.Фото:pixabay.

Компания Panasonic заявила о строительстве еще одного "умного" города в Японии до конца 2022 года. Город Суйта станет третьим проектом в стране в данном направлении, но с более узкой специализацией - в области медицины и здоровья. Об этом говорится на официальном сайте компании. 

Компания отмечает, что в северной части Осаки будет построено несколько многоэтажных домов с 365 квартирами и апартаментами, оздоровительный центр, комплекс для постоянного проживания пожилых людей, которые нуждаются в специальном уходе, а также торгово-офисный центр и парк.

Все жители смарт-города получат доступ к консультационной и непосредственно медицинской поддержке. Молодым семьям, например, будут активно помогать в уходе за детьми. За пожилыми же людьми будут  присматривать с помощью  специальных сенсоров и системі видеоаналитики от Panasonic в комплексе с периферийным медицинским оборудованием. Система сможет распознавать отклонения в поведении людей, которые будут свидетельствовать  о старте разного рода заболеваний. Это минимизирует последствия и облегчит течение болезни.

Кроме того,  в городе будет создана единая система мониторинга на базе камер видеонаблюдения с высоким разрешением, а также технологии распознавания объектов, роботизации и искусственного интеллекта. Это позволит предотвращать нарушения правопорядка.

Умный город устойчивого развития Суйта должен стать первым в Японии населенным пунктом, чьи потребности на 100% будут обеспечиваться восстанавливаемой энергией.

Как сообщали Українські Новини, ранее Panasonic представила новейшую разработку для для беспилотных автомобилей с технологией дополненной реальности.

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