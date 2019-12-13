Суд заарештував підозрювану у вбивстві Шеремета без права внесення застави

Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко без права внесення застави.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.



Суд провів у нарадчій кімнаті близько 1,5 години.Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. При цьому, 15 осіб просили просили суд віддати їм на поруки Кузьменко.



Зокрема, депутат Верховної Ради Яна Зінкевич і Микола Величкович (обидва -"Європейська солідарність"), колишній депутат Ради (фракція "Об'єднання "Самопоміч") Наталія Веселова, депутат Київської міської ради Володимир Назаренко, а також лікарі та командири.



Підтримати Кузьменко прийшла волонтер Маруся Звіробій, яка підозрюється у можливій загрозі вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.



Також, адвокат підозрюваної Влад Добош висловив недовіру судді Сергію Вовку і заявив про його упередження стосовно цієї справі.



Довбуш просив про відвід судді, так як Вовк відмовився заслухати покази свідків - директора Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я, де працює Кузьменко, і її колишнього чоловіка. При цьому суд відмовив у відводі судді.



Кузьменко підозрюється за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене небезпечним для життя багатьох осіб способом, і за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.



Присутні після винесення рішення виконали національний гімн.



Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура просила суд заарештувати Кузьменко без права застави.



Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.



У тексті підозри значиться, що Кузьменко особисто підірвала автомобіль, в якому перебував журналіст.