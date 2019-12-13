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13 грудня 2019, пʼятниця, 23:23 6
Силові структури 2019-12-13T23:24:43+02:00
Українські Новини
Замовників вбивства Шеремета не зможуть знайти без допомоги СБУ і Розвідки, - Аваков

Замовників вбивства Шеремета не зможуть знайти без допомоги СБУ і Розвідки, - Аваков

Валерия Назаренко
Арсен Аваков, Володимир Зеленський, Шеремет, вбивство Павла Шеремета
Павло Шеремет.
Павло Шеремет.

Нацполіція, Міністерство внутрішніх справ та Генпрокуратура не зможуть знайти замовників вбивства журналіста Павла Шеремета без допомоги Служби безпеки та Головного управління Розвідки.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

За його словами, після брифінгу в МВС 12 грудня він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, який запитав його про замовників.

"Я йому сказав, що мені потрібна допомога в цьому. Тому що, самі ми не зможемо. Нам потрібні можливості СБУ та Розвідки", - сказав він.

Аваков повідомив, що глава СБУ в п'ятницю вже провів зустріч з головою Нацполіції.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.

Тим часом одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь суд відправив під домашній арешт.

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