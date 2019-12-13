Замовників вбивства Шеремета не зможуть знайти без допомоги СБУ і Розвідки, - Аваков

Нацполіція, Міністерство внутрішніх справ та Генпрокуратура не зможуть знайти замовників вбивства журналіста Павла Шеремета без допомоги Служби безпеки та Головного управління Розвідки.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.



За його словами, після брифінгу в МВС 12 грудня він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, який запитав його про замовників.



"Я йому сказав, що мені потрібна допомога в цьому. Тому що, самі ми не зможемо. Нам потрібні можливості СБУ та Розвідки", - сказав він.



Аваков повідомив, що глава СБУ в п'ятницю вже провів зустріч з головою Нацполіції.



Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугарь.



Тим часом одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь суд відправив під домашній арешт.