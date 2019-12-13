Дощ, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на суботу

14 грудня в Києві хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -1...+1 градуси, удень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, на Закарпатті невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +1...+8 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі -1...+1 градус, удень +5...+7 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень дощ і мокрий сніг, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, тільки вдень у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +1...+7 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На півдні України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +5...+12 градусів, у Запорізькій області +3...+8 градусів.

У Криму хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, самий вражаючий зорепад у році досягне піку цієї ночі: коли явище буде видно в Україні.

Тим часом кількість опадів збільшиться в суботу-неділю, а в п'ятницю буде туманно. Дощ з мокрим снігом, місцями пройдуть на Прикарпатті та в Криму.