Відео дня: Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік

В мережі опублікували відео, як столиця України готується зустрічати Новий рік і різдвяні свята. Відео опубліковане на сайті Київської міської адміністрації (КМДА).

Так, повідомляється, що головну ялинку країни вже встановили - традиційно на Софійській площі. На неї вже почепили гірлянди і закінчують прикрашати.

Крім того, на площі скоро з'являться "Чотири королівства" з казки про Лускунчика. А святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі.

Також відомо, що новорічні ярмарки розпочнуться з 14 грудня. А 19-го грудня, в день Святого Миколая, о 19:00 урочисто запалять вогні на головній ялинці.

Лише на новорічні свята відбудуться шість концертних програм на Софійській і Контрактовій площах.

Як повідомляли Українські Новини, новорічний каток біля Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві встановлює Національний комплекс "Експоцентр України" за згодою з Державним управлінням справами (ДУС) за 1,5 млн гривень, при цьому для громадян відвідування буде безкоштовним, але оренда ковзанів не передбачена.

Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.