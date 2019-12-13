"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів на 6% на січень 2020

В той час, як "Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на 28,6%, він знизив на січень 2020 року ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 6 600 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 7 286,4 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна становитиме 7 286,4 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" встановив гарантовану ціну на газ для населення.

Раніше "Нафтогаз" заявив про можливе збільшення ціни на природний газ в 2 рази на початку 2020 року у разі припинення транзиту російського газу через територію України в Європу.