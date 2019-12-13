У ДСНС проходять повторні обшуки за справою про пожежу в одеському коледжі

Державне бюро розслідувань проводить повторні обшуки в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області з метою вилучення документації за справою про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"На даний момент в службових приміщеннях ГУ ДСНС України в Одеській області проводяться повторні обшуки з метою виявлення і вилучення документації, прихованої від органу досудового розслідування при проведенні первинних слідчих дій", - сказано в ньому.

Відзначається, що ця документація буде залучена в якості доказу в кримінальному провадженні.

Попередня кваліфікація справи - 2 ч. ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДержНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі.

Кількість загиблих в результаті пожежі в коледжі становить 16 осіб.