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13 грудня 2019, пʼятниця, 16:09 19
Президент 2019-12-13T16:27:43+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що інтерв'ю "Росії-1" він не давав

Зеленський заявив, що інтерв'ю "Росії-1" він не давав

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Інтерв'ю, Володимир Зеленський, РосЗМІ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський спростував повідомлення державного телеканалу "Росія 1", анонсировавшего показ 15 грудня "першого повноцінного інтерв'ю" з ним. Про це повідомляє DW.

"Я не давав інтерв'ю телеканалу "Росія", - заявив він в ефірі українського телеканалу "1+1" у четвер, 12 грудня. - У нас був прес-підхід на вулиці біля готелю, в Парижі, після "нормандської зустрічі", вночі. Була журналістка, дівчина, вона запитала мене про те в коридорі, я їй щось відповів в коридорі. Ось таке інтерв'ю". За словами Володимира Зеленського, там було багато журналістів з різних країн.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель теж заявила, що не організовувала жодного інтерв'ю для російських ЗМІ, і їй нічого не відомо про анонсований каналом "Росія 1" інтерв'ю.

Телеканал пообіцяв показати інтерв'ю в програмі "Москва. Кремль. Путін" і повідомив, що з Володимиром Зеленським розмовляв кореспондент Павло Зарубін.

Раніше російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв діючий Президент України Володимир Зеленський.

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