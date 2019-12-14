Як відзначать Новий Рік у районах Києва: програма святкування

Новорічні та різдвяні свята улюблені, в першу чергу, за подарунки та великі гуляння, які тривають кілька днів. У столиці України вже поставили головну ялинку країни і районні адміністрації вирішили порадувати населення різноманітними програмами до свят.

Відразу ж варто сказати про головні ялинки. Головна ялинка країни в цьому році встановлена на Софійській площі, а компанію їй складе святкове містечко на Контрактовій. Як і зазвичай, всіх бажаючих чекають 19 грудня на заході, присвяченому запаленню головної ялинки країни. Крім того, в Центральному будинку художника (по вул. Січових Стрільців) в період з 19 грудня по 12 січня пройде Всеукраїнська різдвяна виставка, присвячена творчості українських художників з різних куточків країни.

В Печерському районі Києва 19 грудня, в День Святого Миколая запалиться своя ялинка. Свято буде ознаменований не тільки традицією запалювання вогників, але і великою конкурсною програмою і завершиться виступом творчих колективів.

Святошинський район в цьому році планує показати найменшим жителям новорічний мюзікл-казку в рамках соціального проекту "Казковий світ дитячих мрій". Тут теж планують запалити новорічну ялинку в День Святого Миколая.

Крім того, жителів столиці чекає величезна кількість святкових концертів, які почнуться приблизно за тиждень до Нового року і триватимуть увесь час святкування до кінця грудня.

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