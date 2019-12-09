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09 декабря 2019, понедельник, 05:50 778
Недвижимость 2019-12-09T05:50:02+02:00
Українські Новини
Дороже 30 тысяч гривен: во сколько обойдется аренда дома в Киеве на Новый год

Дороже 30 тысяч гривен: во сколько обойдется аренда дома в Киеве на Новый год

Ярина Вацяк
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Новый год. Фото: latontaelrosa.com
Новый год. Фото: latontaelrosa.com

В преддверии зимних праздников и длинных выходных у многих возникает вопрос где отпраздновать Новый год. Туры на курорты Украины и за рубежом многие бронируют еще летом, как и ищут дом или квартиру для празднования Нового года компанией.

Чтобы арендовать дом на Новый год 2020 в Киеве придется выложить немалую сумму. Цены на аренду коттеджей для празднования с каждым днем все растут. При этом многие хорошие варианты уже давно забронированы.

В среднем, как свидетельствуют данные сервиса OLX, аренда с 31 декабря выросла в 2-3 раза.

Например, дом, который обычно сдают за 25 тыс. гривен в сутки, на Новый год сдается за 60 тысяч гривен.

Цена аренды коттеджа на Новый год под Киевом на берегу Десны, который вмещает до 30 людей, выросла с 7-10 тыс. гривен до 35 тыс. гривен за 2 суток.

В Киеве на Новый год вместо дома также предлагают снять целый ресторан, где еду можно приготовить самим, либо заказать. Аренда зала на 20 человек обойдется в 20 тысяч гривен.

Небольшой домик на воде для 8 человек предлагают арендовать на новогоднюю ночь за 12 тысяч гривен. При этом в условиях аренды указано, что дом сдается с 22:00 31 декабря до 7:00 1 января.

Дом в Софиевской Борщаговке на 400 кв. м с сауной, бильярдом и камином обойдется в 30 тысяч гривен за 2 суток, либо за 35 тысяч - на 3 суток.

Под Киевом можно на йти и дешевле вариант. Так, дом в селе Крюковщина можно арендовать на 300 кв. м за 15 тысяч гривен.

Аренда дома на Новый год в Киеве. Фото: OLXАренда дома на Новый год в Киеве. Фото: OLX

Ранее Українські Новини сообщали о том, во сколько обойдется елка на Новый год-2020.

Также стало известно, как пройдет Новый год-2020 в Киеве.

 

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