"Київміськбуд" підтвердив, що добудує недобудовані об'єкти "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" підтверджує, що взяла на себе зобов'язання добудови недобудованих об'єктів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це йдеться в заяві компанії, передають Українські Новини.

"ПАТ "ХК "Київміськбуд" інформує, що основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків пройшла успішно. Таким чином, "Київміськбуд" бере на себе зобов'язання підхопити об'єкти "Укрбуду" з метою добудови та подальшої передачі інвесторам. Компанії повинні пройти складний юридичний та технічний шлях передачі об'єктів та укладених угод. "Київміськбуд" буде робити все можливе, щоб прискорити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудовано, а квартири — передані власникам", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 12 листопада в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив Президент Володимир Зеленський повідомив, що ХК "Київміськбуд" взяла на себе зобов'язання добудови недобудованих об'єктів "Укрбуду".

Раніше компанія "Інтергал Буд" підтверджувала можливість завершення недобудованих проектів "Укрбуду".

При цьому інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

На початку жовтня кінцевими бенефіціарами входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" стали Євген Дикин і Василь Польовий.

Раніше колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Микитась Максим вийшов з будівельного бізнесу, продавши свою частку в компанії.

В ХК "Київміськбуд" входить 97 компаній, що працюють на будівельному ринку і ринку будівельних матеріалів, в числі яких 6 дочірніх підприємств, 40 відкритих акціонерних товариств та 51 асоційована компанія.

Компанія "Інтергал Буд" підтверджувала можливість завершення недобудованих проектів "Укрбуду". Раніше інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.