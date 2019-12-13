підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Київміськбуд" підтвердив, що добудує недобудовані об'єкти "Укрбуду"
13 грудня 2019, пʼятниця, 12:45 14
Політика 2019-12-13T13:12:02+02:00
Українські Новини
"Київміськбуд" підтвердив, що добудує недобудовані об'єкти "Укрбуду"

"Київміськбуд" підтвердив, що добудує недобудовані об'єкти "Укрбуду"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Київміськбуд, Укрбуд
Новобудови. Фото: pixabay
Новобудови. Фото: pixabay

Холдингова компанія "Київміськбуд" підтверджує, що взяла на себе зобов'язання добудови недобудованих об'єктів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це йдеться в заяві компанії, передають Українські Новини.

"ПАТ "ХК "Київміськбуд" інформує, що основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків пройшла успішно. Таким чином, "Київміськбуд" бере на себе зобов'язання підхопити об'єкти "Укрбуду" з метою добудови та подальшої передачі інвесторам. Компанії повинні пройти складний юридичний та технічний шлях передачі об'єктів та укладених угод. "Київміськбуд" буде робити все можливе, щоб прискорити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудовано, а квартири — передані власникам", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 12 листопада в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив Президент Володимир Зеленський повідомив, що ХК "Київміськбуд" взяла на себе зобов'язання добудови недобудованих об'єктів "Укрбуду".

Раніше компанія "Інтергал Буд" підтверджувала можливість завершення недобудованих проектів "Укрбуду".

При цьому інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

На початку жовтня кінцевими бенефіціарами входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" стали Євген Дикин і Василь Польовий.

Раніше колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Микитась Максим вийшов з будівельного бізнесу, продавши свою частку в компанії.

В ХК "Київміськбуд" входить 97 компаній, що працюють на будівельному ринку і ринку будівельних матеріалів, в числі яких 6 дочірніх підприємств, 40 відкритих акціонерних товариств та 51 асоційована компанія.

Компанія "Інтергал Буд" підтверджувала можливість завершення недобудованих проектів "Укрбуду". Раніше інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

Більше новин про: Київміськбуд Укрбуд

Архів
Новини
За ініціативою керівника ОДА у Полтавській області створять новий військовий ліцей 15:09
Губернатор Полтавщини почав особисто інспектувати будівництво доріг в області 14:51
Компромісний проект 2543 про "зелений" тариф потрібно прийняти до кінця року, - депутат 14:31
Богдан залишився без зарплати в листопаді 14:15 Документ
Член фракції Порошенка Лопушанський може стати невиїзним через махінації з заставами збанкрутілого "Єврогазбанку", – ЗМІ 14:14
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета 15:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok