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13 декабря 2019, пятница, 00:04 4
Президент 2019-12-13T00:07:31+02:00
Українські Новини
"Киевгорстрой" достроит незаконченные объекты "Укрбуда", - Зеленский

"Киевгорстрой" достроит незаконченные объекты "Укрбуда", - Зеленский

Таня Войтюк
Киевгорстрой, Владимир Зеленский, Право на владу, Укрбуд
Владимир Зеленский на
Владимир Зеленский на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Холдинговая компания "Киевгорстрой", которую признали лидером 2018 года, взяла на себя обязательства достройки недостроенных объектов государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Об этом  в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.

"Вся команда работала вместе, чтобы решить этот вопрос, на сегодня, на вечер, этот вопрос решен и вся эта недвижимость будет достроена и на себя обязательства взял "Киевгорстрой", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, компания "Интергал Буд" подтверждала возможность завершения недостроенных проектов "Укрбуда". Ранее инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

Ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась вышел из строительного бизнеса, продав свою долю в компании. В ХК "Киевгорстрой" входит 97 компаний, работающих на строительном рынке и рынке строительных материалов, в числе которых 6 дочерних предприятий, 40 открытых акционерных обществ и 51 ассоциированная компания.

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