НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018, - Рахункова палата

Національний банк неякісно спланував показники кошторису адміністративних витрат на 2018 рік.

Про це Українським Новинам повідомили в Рахунковій палаті.

"НБУ не забезпечено якісного, результативного і обґрунтованого планування показників кошторису адміністративних витрат НБУ на 2018 рік. Про це свідчить істотна відмінність між плановими і фактичними показниками кошторису, неодноразові зміни показників, утворення значних нерозподілених лімітів витрат та інвестицій", - сказано у звіті про результати перевірки кошторису НБУ за 2018 рік.

Зокрема, планування коштів на адміністративно-господарські та інші витрати на 2018 рік в окремих випадках здійснювалося згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, а збільшення серед року планових витрат відбувалося без урахування фактичного використання коштів у поточному році.

Як наслідок, незважаючи на неодноразове внесення змін, планові показники недовиконано на 390,7 млн ​​гривень (34,1%).

Зміни до складових показниками розділів кошторису НБУ в деяких випадках не узгоджувалися з Радою НБУ.

Зазначене свідчить про відсутність дієвої системи внутрішнього контролю і незабезпечення ефективної оцінки ризиків і необхідність посилення взаємодії правління НБУ з Радою Нацбанку з метою прийняття рішень у частині планування та виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та забезпечення грошово-кредитної політики загалом.

Окремо слід зазначити, що матеріали за результатами проведених у 2018 році контрольних заходів підрозділом внутрішнього аудиту НБУ до Рахункової палати не надано.

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Як повідомляли Українські Новини, Рада Національного банку визнав дії правління Нацбанку з реалізації валютно-курсової політики неефективними.

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