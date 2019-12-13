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  • НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018, - Рахункова палата
13 грудня 2019, пʼятниця, 12:38 12
Економіка 2019-12-13T13:30:01+02:00
Українські Новини
НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018, - Рахункова палата

НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018, - Рахункова палата

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
НБУ, Рахункова палата

Національний банк неякісно спланував показники кошторису адміністративних витрат на 2018 рік.

Про це Українським Новинам повідомили в Рахунковій палаті.

"НБУ не забезпечено якісного, результативного і обґрунтованого планування показників кошторису адміністративних витрат НБУ на 2018 рік. Про це свідчить істотна відмінність між плановими і фактичними показниками кошторису, неодноразові зміни показників, утворення значних нерозподілених лімітів витрат та інвестицій", - сказано у звіті про результати перевірки кошторису НБУ за 2018 рік.

Зокрема, планування коштів на адміністративно-господарські та інші витрати на 2018 рік в окремих випадках здійснювалося згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, а збільшення серед року планових витрат відбувалося без урахування фактичного використання коштів у поточному році.

Як наслідок, незважаючи на неодноразове внесення змін, планові показники недовиконано на 390,7 млн ​​гривень (34,1%).

Зміни до складових показниками розділів кошторису НБУ в деяких випадках не узгоджувалися з Радою НБУ.

Зазначене свідчить про відсутність дієвої системи внутрішнього контролю і незабезпечення ефективної оцінки ризиків і необхідність посилення взаємодії правління НБУ з Радою Нацбанку з метою прийняття рішень у частині планування та виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та забезпечення грошово-кредитної політики загалом.

Окремо слід зазначити, що матеріали за результатами проведених у 2018 році контрольних заходів підрозділом внутрішнього аудиту НБУ до Рахункової палати не надано.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року НБУ перерахував до держбюджету 64,9 млрд гривень прибутку.

Як повідомляли Українські Новини, Рада Національного банку визнав дії правління Нацбанку з реалізації валютно-курсової політики неефективними.

У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

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