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13 грудня 2019, пʼятниця, 12:22 26
Суспільство 2019-12-13T12:44:49+02:00
Українські Новини
Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета

Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета

Таня Войтюк
Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, Шеремет, Охматдет

Хірург дитячої лікарні "Охматдит" та фігурант у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, як і Надія Савченко в свій час запропонувала обстріляти Раду з баржі і втекти на скутерах в Гідропарк, не раз в телефонних розмовах з близькими обговорювала різні сценарії дестабілізації соціальної-політичної ситуації в Україні.

Про це брифінгу 12 грудня заявив заступник голови Нацполиции України Євген Коваль.

"Вона неодноразово в розмовах з близькими висловлювала радикальні погляди і обговорювала різні сценарії, спрямовані на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні. Зокрема – залучення військових і обстріл столиці з артилерії. Підкреслюю: столиці – це Києва", – заявив Коваль.

Поліцейський продемонстрував частину аудіозапису розмови нібито між Кузьменко і громадянином У. За словами співрозмовника Кузьменко, один із його знайомих комбригов на Донбасі готовий їхати на Київ", якщо надійде такий наказ.

"І правильно зроблять. Я дуже хочу, щоб це сталося, мені цього Києва не шкода взагалі", – сказала Кузьменко.

У відповідь її співрозмовник припустив, що для того, щоб "привести Київ у норму, треба чотири-п'ять касет "Градів" випустити".

"Ой, Київ такий боязливий, що півкасети вистачить", – відповіла жінка.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція у четвер, 12 грудня, затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета і пред'явила звинувачення відразу декільком волонтерам та ветеранам АТО, в числі яких були: військова медсестра Яна Дугарь, волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і ветеран АТО Андрія Антоненко.

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