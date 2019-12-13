Інформацію по справі Порошенко засекретили

Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію по кримінальному провадженню щодо колишнього президента Петра Порошенка, а також інформацію щодо проекту підозри, який було передано в Генпрокуратуру Державним бюро розслідувань.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Видання запитував інформацію про те, чи прийнято рішення щодо проекту підозри щодо Порошенка, і якщо ні, то чому.

При цьому Генпрокуратура відмовилася повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на ст 222 Кримінального процесуального кодексу, зазначивши, що відомості по справі становлять таємницю слідства і не можуть бути розголошені.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.

В документі йде мова про підозру екс-президента у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Раніше директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявив, що не виключає, що справи, в яких фігурує Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.