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Політика 2019-12-13T13:30:01+02:00
Українські Новини
Інформацію по справі Порошенко засекретили

Інформацію по справі Порошенко засекретили

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Петро Порошенко, Секретність
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію по кримінальному провадженню щодо колишнього президента Петра Порошенка, а також інформацію щодо проекту підозри, який було передано в Генпрокуратуру Державним бюро розслідувань.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Видання запитував інформацію про те, чи прийнято рішення щодо проекту підозри щодо Порошенка, і якщо ні, то чому.

При цьому Генпрокуратура відмовилася повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на ст 222 Кримінального процесуального кодексу, зазначивши, що відомості по справі становлять таємницю слідства і не можуть бути розголошені.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.

В документі йде мова про підозру екс-президента у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Раніше директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявив, що не виключає, що справи, в яких фігурує Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.

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