У наступному році підвищення пенсій здійснюватиметься за віком, - Зеленський

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передають Українські Новини.

"Треба збільшити мінімальні пенсії хоча б тим людям, яким дуже важко. Ми розробили програму. Ми придумали цікаву стратегію підвищення пенсії за віком. Підвищити пенсію відразу всім ми не можемо. Ми їх розбили на критерії. Анонсирую, що спочатку ми значно підвищимо, від 400 до 1 100 гривень, пенсіонерам, яким 80+", - сказав він.

За його словами, на ці потреби буде виділено близько 13 млрд гривень у 2020 році.

"Потім ми хочемо знижувати цей показник: 75+, 70+ і далі. Такий формат", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до Закону України вийти на пенсію можна буде у 60, якщо у вас від 27 років стажу. Тим часом з 2020 року Пенсійний фонд почне обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток.