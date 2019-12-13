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13 грудня 2019, пʼятниця, 00:35 16
Президент 2019-12-13T01:30:02+02:00
Українські Новини
У наступному році підвищення пенсій здійснюватиметься за віком, - Зеленський

У наступному році підвищення пенсій здійснюватиметься за віком, - Зеленський

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Право на владу, Пенсіонери, Пенсії
Володимир Зеленський на
Володимир Зеленський на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Президент Володимир Зеленський, який озвучив готовність 100 разів потиснути руку Путіну, анонсував, що до 2020 року пенсії будуть підвищені на 400-1100 гривень пенсіонерам, яким більше 80 років.

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передають Українські Новини.

"Треба збільшити мінімальні пенсії хоча б тим людям, яким дуже важко. Ми розробили програму. Ми придумали цікаву стратегію підвищення пенсії за віком. Підвищити пенсію відразу всім ми не можемо. Ми їх розбили на критерії. Анонсирую, що спочатку ми значно підвищимо, від 400 до 1 100 гривень, пенсіонерам, яким 80+", - сказав він.

За його словами, на ці потреби буде виділено близько 13 млрд гривень у 2020 році.

"Потім ми хочемо знижувати цей показник: 75+, 70+ і далі. Такий формат", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до Закону України вийти на пенсію можна буде у 60, якщо у вас від 27 років стажу. Тим часом з 2020 року Пенсійний фонд почне обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток.

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