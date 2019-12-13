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13 грудня 2019, пʼятниця, 00:04 13
Президент 2019-12-13T01:30:02+02:00
Українські Новини
"Київміськбуд" добудує незакінчені об'єкти "Укрбуду", - Зеленський

"Київміськбуд" добудує незакінчені об'єкти "Укрбуду", - Зеленський

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Право на владу, Київміськбуд, Укрбуд
Володимир Зеленський на
Володимир Зеленський на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Холдингова компанія "Київміськбуд", яку визнали лідером 2018 року, взяла на себе зобов'язання добудови недобудованих об'єктів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Вся команда працювала разом, щоб вирішити це питання, на сьогодні, на вечір, це питання вирішене і вся ця нерухомість буде добудована і на себе зобов'язання взяв "Київміськбуд", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, компанія "Інтергал Буд" підтверджувала можливість завершення недобудованих проектів "Укрбуду". Раніше інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленському з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

Раніше колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу, продавши свою частку в компанії. У ХК "Київміськбуд" входить 97 компаній, що працюють на будівельному ринку і ринку будівельних матеріалів, в числі яких 6 дочірніх підприємств, 40 відкритих акціонерних товариств та 51 асоційована компанія.

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