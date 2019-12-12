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12 грудня 2019, четвер, 18:34 7
Президент 2019-12-13T00:00:04+02:00
Українські Новини
Зеленський сподівається почути ім'я замовника вбивства Шеремета "наступного разу"

Зеленський сподівається почути ім'я замовника вбивства Шеремета "наступного разу"

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Шеремет, вбивство журналіста
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розраховує, що замовники вбивства журналіста Павла Шеремета будуть встановлені.

Про це він повідомив на спільній з правоохоронцями брифінгу, передають Українські Новини.

"Для нашої команди і для всіх це одне з пріоритетних кримінальних справ, яке хочеться розкрити... Сьогодні ми отримали дуже багато відповідей. Але є ще одне питання: "Хто замовник?". Я впевнений, що обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя і остання зустріч з приводу справи про вбивство Павла Шеремета. Мені здається, більше, ніж три, не потрібно. Не хочеться, щоб це було "серіалом", - сказав він.

У четвер Національна поліція затримала 5 підозрюваних у вбивстві Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко ("Riffmaster"), медика і волонтерку Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Пума" та "Буча") і військову Яну Дугарь.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розповіла, як діяли підозрювані у вбивстві Шеремета.

Тим часом Нацполіція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета.

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