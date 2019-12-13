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13 грудня 2019, пʼятниця, 06:30 8 Документ
Президент 2019-12-13T06:30:02+02:00
Українські Новини
Про нагородження орденом шоумена Притулу Зеленського просив Кличко

Про нагородження орденом шоумена Притулу Зеленського просив Кличко

Павло Твердохліб

Волонтер, телеведучий і шоумен Сергій Притула був нагороджений до Міжнародного дня волонтера орденом "За заслуги" 3 ступеня за поданням Київського міського голови Віталія Кличка.

Копію відповідного подання надав на запит Українських Новин Офіс президента.

Цікаво, що саме уявлення про нагородження було подано КМДА ще 2 липня. Пропонувалося нагородити Притулу "за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадську діяльність, патріотичне виховання молоді".

До подання також прикріплявся лист від нині перебуваючої у стані ліквідації Державної служби у справах ветеранів, підписаний главою ліквідаційної комісії.

У той же час, сам Указ про нагородження з'явився лише 5 грудня і був приурочений до Міжнародного дня волонтера. Сергія Притулу нагородили "за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність".

Сам Сергій Притула у своєму ФБ заявив, що нагородження стало для нього повною несподіванкою. "Я їхав зі Світлодарської дуги - розташування 9 батальйону 95 бригади. Коли був за кермом, мені почали надходити повідомлення", - написав він.

В ході президентських виборів шоумен Сергій Притула активно критикував і висміював кандидата Володимира Зеленського. Між ними навіть виникала заочна перепалка. Пообіцяв Притула критикувати Зеленського в своєму телешоу і після виборів.

Також Притула пропонував безкоштовно модерувати теледебати Зеленського і Порошенко, однак від його послуг обидва політики відмовилися.

На парламентських виборах Притула йшов під 30 номером за списком партії "Голос", однак до парламенту так і не потрапив.
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