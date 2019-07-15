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15 липня 2019, понеділок, 11:46 22
Політика 2019-07-15T14:45:05+03:00
Українські Новини
Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу

Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу

Сергій Притула. Скріншот відео youtube.com/Новый канал
Сергій Притула. Скріншот відео youtube.com/Новый канал

Кандидат у депутати Верховної Ради, шоумен Сергій Притула обіцяє, що в наступному сезоні "вар'яти-шоу" буде "стібатися" з президента Володимира Зеленського.

Про це Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді".

З його слів, "Вар'яти-шоу" відрізнялися від того "Кварталу 95" жартами без політики і українською мовою, проте в останніх випусках уже з'явилися жарти про Зеленського.

"Щоправда, в останніх своїх виступах на сцені "Вар'яти-шоу", ще перед тим, як оголосити про похід до парламенту, я кілька разів непогано постібав Володимира Олександровича. Я це буду зараз робити у новому циклі зйомок "Вар'яти-шоу". Це фактично перший раз, мабуть, коли ми відійшли від своєї аполітичності. І викликано це тільки одною простою справою – якщо людина 20 років будувала свою кар'єру на тому, що стібала весь український політикум, а потім сама стала політиком, то невже він думав, що йому це попустять? Принаймні ми собі дозволили пожартувати", - розповів Притула.

Як повідомляли Українські Новини, шоумен Сергій Притула зізнався, що він, як і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, не знає ціну на газ.

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