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12 грудня 2019, четвер, 17:15 152
Силові структури 2019-12-12T17:23:40+02:00
Українські Новини
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета

У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета

Анна Рудык
вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет, Обшуки
Авто, яке вибухнуло з Шереметом
Авто, яке вибухнуло з Шереметом

Спецпідрозділ Національної поліції "КОРД" виробляє ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві.

Події з місця обшуків транслюють телеканали, передають Українські Новини.

Правоохоронці не допускають журналістів безпосередньо в будівлю, де проводяться обшуки.

На місці знаходяться адвокати.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовому Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Раніше Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Аваков заявив, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.

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