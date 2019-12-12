У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета

Спецпідрозділ Національної поліції "КОРД" виробляє ряд обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві.

Події з місця обшуків транслюють телеканали, передають Українські Новини.

Правоохоронці не допускають журналістів безпосередньо в будівлю, де проводяться обшуки.

На місці знаходяться адвокати.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявляє про вручення підозри у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовому Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Раніше Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Аваков заявив, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.