подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Мультфильм "Холодное сердце-2" вошел в шорт-лист номинантов анимационной премии Annie Award-2019
02 декабря 2019, понедельник, 21:37 172
Мир 2019-12-02T21:37:05+02:00
Українські Новини
Мультфильм "Холодное сердце-2" вошел в шорт-лист номинантов анимационной премии Annie Award-2019

Мультфильм "Холодное сердце-2" вошел в шорт-лист номинантов анимационной премии Annie Award-2019

Премия, Премия Энни, Холодное сердце-2
Холодное сердце-2.Скриншот: youtube/ Disney Россия
Холодное сердце-2.Скриншот: youtube/ Disney Россия

Международное общество анимационных фильмов анонсировало претендентов на 47-ю ежегодную премию Annie Awards. Об этом говорится на сайте премии.

В частности, лидерами в номинациях на "Лучший фильм" являются мультфильмы "Ледяное сердце -2" и "Потерянное звено эволюции" .

Мультфильмы "Ледяное сердце - 2" и "Мистер Линк: Затерянное звено эволюции" получили 8 номинаций в 13 категориях художественных фильмов.

"Клаус" от Netflix получил 7 номинаций, а "Как приручить дракона: скрытый мир", "История игрушек -  4" и "Я потерял свое тело" -  6 номинаций.

В категории "Лучший фильм" номинантами были "Ледяное сердце — 2", "Как приручить дракона", "Клаус", "Потерянное звено эволюции" и "История игрушек".

Как сообщали Українські Новини, ранее голливудская певица и актриса Селена Гомес впервые вышла в свет за руку со своей младшей сестрой Грейси Элиот на премьеру мультфильма "Холодное сердце-2". 

Также компания Walt Disney в 2018 году объявила об инвестировании 2,5 миллиардов долларов в свой парк развлечений в Париже, для обустройства новых зон на основе анимационного фильма "Холодное сердце".

Больше новостей о: Премия Премия Энни Холодное сердце-2

Архив
Новости
Из-за мокрого снега в Киева образовались огромные пробки и частые ДТП 22:24
"Слуга народа" определилась с кандидатурой вместо скандального главы международного комитета Яременко 22:10
Киллер, который обстрелял машину депутата Соболева, три года воевал на Донбассе, - СМИ 21:56
Белый носорог.Скриншот: twitter/@rte
В Бельгии на свет появился редкий белый носорог 21:55
Суд оставил в силе домашний арест Кондзели 21:54
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok