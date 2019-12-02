Мультфильм "Холодное сердце-2" вошел в шорт-лист номинантов анимационной премии Annie Award-2019

Международное общество анимационных фильмов анонсировало претендентов на 47-ю ежегодную премию Annie Awards. Об этом говорится на сайте премии.

В частности, лидерами в номинациях на "Лучший фильм" являются мультфильмы "Ледяное сердце -2" и "Потерянное звено эволюции" .

Мультфильмы "Ледяное сердце - 2" и "Мистер Линк: Затерянное звено эволюции" получили 8 номинаций в 13 категориях художественных фильмов.

"Клаус" от Netflix получил 7 номинаций, а "Как приручить дракона: скрытый мир", "История игрушек - 4" и "Я потерял свое тело" - 6 номинаций.

В категории "Лучший фильм" номинантами были "Ледяное сердце — 2", "Как приручить дракона", "Клаус", "Потерянное звено эволюции" и "История игрушек".

Как сообщали Українські Новини, ранее голливудская певица и актриса Селена Гомес впервые вышла в свет за руку со своей младшей сестрой Грейси Элиот на премьеру мультфильма "Холодное сердце-2".

Также компания Walt Disney в 2018 году объявила об инвестировании 2,5 миллиардов долларов в свой парк развлечений в Париже, для обустройства новых зон на основе анимационного фильма "Холодное сердце".