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12 грудня 2019, четвер, 15:35 26
Політика 2019-12-12T15:46:05+02:00
Українські Новини
Членам Нацради хочуть в 5 разів підняти зарплату за новим законом "Про медіа"

Членам Нацради хочуть в 5 разів підняти зарплату за новим законом "Про медіа"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Нацрада з питань ТБ. Фото: zik.ua
Нацрада з питань ТБ. Фото: zik.ua

Робоча група при Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарій та інформаційної політики ініціює закріплення в законі "Про медіа" розміру посадового окладу членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в розмірі 75 прожиткових мінімумів (157,65 тис. гривень).

Про це йдеться в підготовленій робочою групою чернетці законопроєкту «Про медіа», який був розданий депутатам і є в розпорядженні Українських Новин.

У законопроєкті оклад встановлений в розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який був встановлений на 1 січня поточного року.

Якщо виходити з нинішнього розмірі прожиткового мінімуму в 2102 тис. гривень, то оклад становитиме 157 650 гривень.

При цьому оклад голови Нацради пропонується встановити з коефіцієнтом 1,3 до окладу члена Нацради, а оклад відповідального секретаря - з коефіцієнтом 1,2.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з декларацією члена Нацради Ольги Герасим'юк, в 2018 році вона отримала 388,9 тис. гривень зарплати, таким чином її середньомісячна зарплата становила 32,4 тис гривень, що в 4,8 рази менше від запропонованого в законопроєкті рівня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами.Однак НСЖУ вважає "драконівськими" доручення Зеленського Кабміну розробити і подати законопроект про стандарти новин.

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