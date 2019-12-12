Підозрюваному в нападі на Богданця повідомили про підозру, але його ім'я все ще невідомо

Поліція повідомила чоловікові про підозру у нападі на депутата Верховної Ради Андрія Богданця (фракція "Слуга народу") на засіданні аграрного комітету парламенту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

При цьому ім'я підозрюваного не повідомляється.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" просила правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Раніше постасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету. На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.