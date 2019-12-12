Порошенко в Раді процитував Зеленського і натякнув, що він не лох

Екс-президент Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради, коментуючи законопроект про особливий статус Донбасу, заявив, що йому "54 роки і він не...". Про це він заявив на засіданні Верховної Ради 12 грудня, передає Українська Правда.

"Мені 54 роки і я не... Ну загалом ви зрозуміли звідки пішла команда про порушення такої кримінальної справи (йдеться про справу про можливу держзраді при підписанні мінських угод - Ред.)", - сказав Порошенко.

Так Порошенко відреагував на кримінальну справу ДБР з приводу його можливої державної зради в ході підготовки та проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів по змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання мінських угод".

За його словами, "Европайська солідарність" має масу причин, щоб не голосувати за законопроект про продовження особливого статусу Донбасу, однак фракція його підтримає.

"Путін мріє про відхилення цього закону, голосування "за" допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами, голосування "за" дає можливість українським дипломатам продовжити свою роботу за збереження коаліції. Ми - державники, ми не міняємо принципи, тому ми голосуємо за продовження дії цього закону", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Також соцмережі вибухнули обуренням на хамство Зеленського добровольцям.