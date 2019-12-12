Студенти і школярі мерзнуть: проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Незважаючи на те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що Україні не загрожують проблеми в опалювальний сезон, кілька об'єктів у трьох областях досі не підключили до системи опалення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій в Facebook.

В Мінрегіоні повідомили, що станом на 12 грудня на 100% до опалення підключені 21 область і Київ. При цьому проблеми з опаленням залишаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Зокрема, проблеми спостерігаються в таких населених пунктах:

- у Запорізькій області у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Навчальний процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;

- у Кіровоградській області - в р. Світловодськ неопалюваних 2 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 12.12.2019;

- у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 2 навчальні заклади. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020. Тим часом Новий Роздол і Новояворівськ отримують тепло в штатному режимі.