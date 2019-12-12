підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 12:37 68
Суспільство 2019-12-12T15:00:04+02:00
Українські Новини
Студенти і школярі мерзнуть: проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Студенти і школярі мерзнуть: проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Таня Войтюк
Опалювальний сезон, Проблеми з опаленням, опалення, Мінрегіон
Опалення в квартирі. Фото: pixabay
Опалення в квартирі. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що Україні не загрожують проблеми в опалювальний сезон, кілька об'єктів у трьох областях досі не підключили до системи опалення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій в Facebook.

В Мінрегіоні повідомили, що станом на 12 грудня на 100% до опалення підключені 21 область і Київ. При цьому проблеми з опаленням залишаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Зокрема, проблеми спостерігаються в таких населених пунктах:

- у Запорізькій області у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Навчальний процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;

- у Кіровоградській області - в р. Світловодськ неопалюваних 2 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 12.12.2019;

- у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 2 навчальні заклади. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020. Тим часом Новий Роздол і Новояворівськ отримують тепло в штатному режимі.

Більше новин про: Опалювальний сезон Проблеми з опаленням опалення Мінрегіон

Архів
Новини
Жителям підконтрольних територій збираються оформляти посвідчення особи 15:00
НБУ знизив облікову ставку на рекордні 2 відсотки - до 13,5% 14:39
НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020 14:33
Порошенко в Раді процитував Зеленського і натякнув, що він не лох 14:16
Підозрюваному в нападі на Богданця повідомили про підозру, але його ім'я все ще невідомо 14:13
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат 16:56
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Майже 70 тис. подолян отримують пільги на газ в грошовій формі 19:33 Прес-реліз
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok