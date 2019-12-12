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12 грудня 2019, четвер, 08:42 23
Світ 2019-12-12T10:45:02+02:00
Українські Новини
Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2: подробиці

Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2: подробиці

Надежда Комендантова
Північний потік-2, Санкції, Санкції проти Росії, Конгрес США
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru

Незважаючи на те, що Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2", палата представників американського конгресу ухвалила закон про оборонний бюджет, додавши в нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", рішення було прийнято переважною більшістю голосів.

Затверджений документ, що є у розпорядженні "Європейської правди", передбачає, що санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Санкції накладаються на:

1) судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря

2) іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених даним рішенням:

1) заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції

2) заморожування майна та активів таких осіб на території США.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

Не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом держсекретар та держказначейство спільно подають комітетам конгресу звіт, що визначає організації та осіб, що підпадають під такі санкції. Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Попри те, що дане санкційне рішення стосується лише кораблів, у Нафтогазі вважають, що воно завдасть серйозного удару по трубопроводам, оскільки Росія сама не має відповідної техніки і вимушена користуватися послугами іноземних судновласників.

Як повідомляли Українські Новини, "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

Також суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2".

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