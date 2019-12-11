Новорічний стіл-2020: які продукти можуть завдати найбільшої шкоди здоров'ю

Українці звикли готувати багаті на страви і смакоту новорічні столи, однак не всі замислюються про те, що деякі цілком звичні для нас продукти можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю, як самі по собі, так і в поєднанні з іншими. Про те, з якими продуктами варто бути обережніше, розповіла гастроентеролог Наталія Гордієнко виданню MedOboz.

Шоколад

Так повелося, що новорічні свята асоціюються з морем цукерок та інших шоколадних виробів. Цими днями навіть найзатятіші прихильники правильного харчування можуть дати слабинку і дозволити собі "налягти" на ці смачні солодощі.

Однак перестаравшись із шоколадом (а в свята іноді не контролюєш кількість з'їденого), легко заробити різкий стрибок температури, нудоту і блювання з жовчю. Все через надлишок вуглеводів і перевантаження травної системи.

Мандарини

Це такий же символ нового року, як і прикрашена ялинка. І кількість з'їдених мандаринів теж часто виходить з-під контролю, водночас їх зазвичай багато хто їсть упереміш з іншими продуктами – м'ясом, сиром, випічкою, цукерками тощо.

Така помилка стосовно цитрусових може коштувати вам гарного самопочуття. По-перше, не варто забувати, що вони належать до високоалергенних продуктів. По-друге – в них багато кислоти, яка подразнює стінки шлунка і може спровокувати напад гастриту чи печії.

Крім того, поєднання мандаринів і цукерок створює величезне навантаження на підшлункову залозу, що може обернутися нападом панкреатиту.

Газована вода

Будь-які напої "з пухирцями" – кола, шампанське, звичайна газована мінералка тощо. також вимагають обережності. Адже через велику кількість вуглекислого газу вони провокують скупчення повітря в шлунку, від чого з'являється відчуття розпирання і різкі болі.

Крім того, суміш спиртного з такими напоями може призвести до сильного сп'яніння – знову ж, через "газики", які пришвидшують всмоктування алкоголю в кров.

Майонез

Навіть найбільш дорогий і вишуканий, він здатний залишити свій "важкий" відбиток на талії і стегнах і викликати важкість у шлунку.

Водночас усі салати й бутерброди, заправлені цим соусом, за кімнатної температури псуються в рази швидше – їхній термін споживання сплинає вже через 2-4 години після приготування і потрапляння на святковий стіл.

І вже якщо покуштувати таку страву (особливо досхочу наївшись нею), то незабаром можна відчути слабкість, запаморочення, розлад шлунка або нудоту.

Тож за можливості відмовтеся від майонезу, наприклад, замінивши його оливковою олією або грецьким йогуртом.

Соління

Огірочки, грибочки тощо – у багатьох припасені по кілька баночок спеціально для новорічних свят. Але і на ці, здавалося б, нешкідливі, частування домашнього приготування теж налягати не варто. Адже в них зазвичай кладуть багато солі і кислоти (такі вже особливості консервування), тому ці страви здатні спровокувати печію, розлад або напад метеоризму.

Крім того, після солінь-маринадів дуже хочеться пити, а надлишок рідини створює надмірне навантаження на нирки і може стати причиною набряклості.

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