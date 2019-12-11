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11 грудня 2019, середа, 19:50 14
Суспільство 2019-12-11T22:14:02+02:00
Українські Новини
В аеропорту "Запоріжжя" через сильний туман скасовані 9 рейсів, ще 2 - затримуються

В аеропорту "Запоріжжя" через сильний туман скасовані 9 рейсів, ще 2 - затримуються

Анна Рудык
Туман, Відміна рейсу, погіршення погоди, Негода в Україні
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" у середу скасовано 9 рейсів та 2 затримуються через складні метеорологічні умови (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

За даними на 19:00, скасовані рейси:

  • PQ 7151 "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)" авіакомпанії SkyUp з вильотом в 02:05;
  • PS086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45;
  • M9201 "Запоріжжя - Київ" авіакомпанії "Мотор Січ" з вильотом в 7:20;
  • TK6883 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" Turkish Airlines з прибуттям у 16:25;
  • LO747 "Варшава (Польща) - Запоріжжя" авіакомпанії LOT з прибуттям у 17:25;
  • TK6884 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" Turkish Airlines з вильотом в 17:45;
  • LO748 "Запоріжжя - Варшава (Польща)" авіакомпанії LOT з вильотом 18:05;
  • PQ 182 "Запоріжжя - Бориспіль" авіакомпанії SkyUp з вильотом в 19:00;
  • PQ 181 "Бориспіль - Запоріжжя" авіакомпанії SkyUp з прибуттям до 22:00.

Затримуються рейси:

  • PQ 7152 "Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Запоріжжя" авіакомпанії SkyUp з вильотом до 18:00;
  • M9318 "Мінськ (Білорусь) - Запоріжжя" авіакомпанії "Мотор Січ" з прибуттям в 20:15.

Як повідомляли Українські Новини, вранці стало відомо, що черезс сильний туман в Запоріжжі скасовуються і затримуються рейси літаків.

Раніше небезпечний туман накрив Київ, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

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