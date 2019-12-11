Нардеп Бужанський назвав "пекельною ганебною маячнею" наміри мовного омбудсмена штрафувати дитячі гуртки за російську мову

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") назвав наміри Урядового уповноваженого із захисту державної мови Тетяни Монахової штрафувати за недотримання положень закону про тотальну українізацію навіть дитячі гуртки "пекельною ганебною маячнею".

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Ось ця історія, про яку вчора розповіла мовний омбудсмен, щодо майбутнього штрафування дитячих гуртків за російську мову, вона не доопрацьована. Розумієте, а раптом маленькі мерзотники будуть таємно спілкуватися між собою, як їх проконтролювати?

Бачу лише один вихід, створити спецшколи дітей-мовних викривачів. Ось як викривачі корупції, тільки нехай по гуртках працюють. Виховуємо, засилаємо до гуртка, сидить, ліпить глечик, прислухається. Підійшов до вікна, махнув прапорцем, все, можна брати, приїхали на штраф в 11 тис. гривень.

Скажіть, вам це читати не дико? Ось ця пекельна ганебна маячня, це європейська держава 21 століття? Це те, зрештою, що ми обіцяли виборцям? Я не можу повірити в те, що це все відбувається на наших очах", - написав парламентарій.

Нагадаємо, 27 листопада Кабінет Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови. А в народі за Монаховой вже закріпилося прізвисько - "шпрехенфюрер".

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня мовний омбудсмен Монахова заявила, що за недотримання положень закону про тотальну українізацію штрафи будуть діяти навіть для дитячих гуртків. Також Монахова повідомила, що штрафи за порушення закону про мову складатимуть від 20 до 700 неоподатковуваних мінімумів.

Раніше омбудсмена держмови Монахову звинуватили в спробах приховування домагань викладача до студентки.