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28 ноября 2019, четверг, 23:09 715
Политика 2019-11-28T23:45:06+02:00
Українські Новини
Омбудсмена украинского языка Монахову обвинили в прикрытии домогательств к студентке

Омбудсмена украинского языка Монахову обвинили в прикрытии домогательств к студентке

Татьяна Монахова, Шантаж

Назначенная на пост уполномоченного по защите украинского языка Татьяна Монахова ранее шантажировала студентку Черноморского национального университета имени Петра Могилы, а также покрывала домогательства преподавателя. Об этом сообщает издание "Шиповник".

По данным издания, в декабре 2018 года внештатная журналистка редакции издания "Шиповник", на то время обучающаяся в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, начала подготовку материала о преподавателе, на которого неоднократно поступали жалобы и обвинения в некорректном поведении от студенток ВУЗа.

Когда журналистка собрала определенную информацию, ей поступил звонок от заведующей кафедрой журналистики Татьяны Монаховой, которая начала ее шантажировать тем, что девушка не получит диплом в случае публикации материала.

"Когда я еще училась, к нам пришел этот преподаватель и уже с первой лекции он рассказывал о сексуальных подтекстах, и что с ним много студентов судились, но ни один суд он не проиграл. Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. Когда я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, то попросила одну студентку с курса мне помочь – записать на диктофон, как они сдают зачет. Одной из девушек он сказал, что "взятки берет исключительно натурой". У некоторых были разные переписки с ним, где он писал "благодарности" и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне. Еще мне звонила преподаватель с кафедры журналистики и сказала, что я хорошая девочка и делать этого не буду. Но она не угрожала, а пыталась остановить меня. Мне звонили одногруппники – они просили меня дать им возможность получить диплом, дать закончить им университет", – рассказывает журналистка.

Также издание привело расшифровку разговора:

Татьяна Монахова: И деканат, и проректор, и кафедра разрешили студентам не сдавать ему (преподавателю, о котором готовился материал - Ред.), а сдавать мне или Ольге Геннадиевне на комиссии кафедре. Если мы сейчас раздуем скандал, я понимаю, что может быть редакции это интересно, или вам может быть интересно. Последствия могут быть самыми нелицеприятными. У нас год аккредитации. 

Студентка: Да, я понимаю.

Татьяна Монахова: Вы диплом хотите получить вообще-то?

Студентка: Да.

Татьяна Монахова: Если сейчас будут какие-то грязные публикации, направленные против Могилянки, вы диплом не получите. Мы с вами в одной упряжке, а конфликтную ситуацию я разрулила и я поговорила со всеми участниками. Я просто сказала "девочки не тратим нервы, сдавать вы будете мне и Ольге Геннадиевне, покажите, какие работы вы написали и мы вам все поставим". Не о чем писать!

Студентка: Хорошо, да. Я понимаю.

Полную версию разговора можно прослушать на видео:

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября Гончаренко сообщил, что Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.

"Языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона.

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