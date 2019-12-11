Відео дня: чим запам'ятався рік користувачам Google

Компанія Google зібрала статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднила рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі і оприлюднила відео з найбільш популярними моментами.

Так, згідно з моніторингом даних пошукової системи Google, люди найчастіше шукали "Індія vs Південна Африка", "Камерон Бойс" і "Кубок Америки з футболу".

Топ-10 найбільш популярних запитів в Google 2019:

Індія vs Південна Африка Камерон Бойс Кубок Америки з футболу Бангладеш vs Індія iPhone 11 Гра престолів Месники: Ендшпіль Джокер Нотр-Дам Кубок Світу з крикету

Як сообщлали Українські Новини серед українців в 2019 році найпопулярнішим запитом в Google Україна став фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8 сезон".

Крім того, Google змінює алгоритм пошуку. Компанія впроваджує новий метод обробки мови, заснований на машинному навчанні, який називається BERT.

Водночас, як у всьому світі слухали іспаномовні пісні і K-pop, найпопулярнішим відео на YouTube серед українців за 2019 рік стала пародія на хіт "Плакала", а серед музичних відео більше всього переглядів в Україні зібрав Артур Пиріжків з хітом "Зачепила".