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11 грудня 2019, середа, 13:47 24
Кабмін 2019-12-11T16:00:05+02:00
Українські Новини
Кабмін затвердив договори на гаряче водопостачання

Кабмін затвердив договори на гаряче водопостачання

Таня Войтюк
Житлово-комунальні послуги, Тариф на воду, Гаряча вода, Кабмін
Водопостачання. Фото: pexels
Водопостачання. Фото: pexels

Крім того, що Президент України Володимир Зеленський остаточно прийняв державного бюджету на 2020 рік, Кабінет Міністрів затвердив типові договори на надання послуг гарячого водопостачання.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Були затверджені типові договори індивідуального споживача, колективного споживача (можуть укладатися з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків) і типовий колективний договір.

У договорі повинен бути зафіксований тариф на гаряче водопостачання, розмір абонентської плати та плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (для індивідуальних договорів), розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкового лічильника.

Також повинні бути включені права та обов'язки сторін. Також була затверджена нова редакція правил надання послуг з гарячого водопостачання. Згідно з правилами, температура гарячої води повинна бути не нижче 50 градусів і не вище 75 градусів.

Кількісні та якісні показники надання послуги визначаються за індивідуальними лічильниками для індивідуальних договорів та з общедомовым - для колективних договорів, договорів з колективным споживачем та індивідуальних договорів.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку із змінами в соціальних виплатах зокрема монетизації пільг, актуально нагадати, на яку соцдопомогу мають право учасники АТО у сфері житлово-комунального господарства та про те, як вимагати перерахунок, якщо в квартирі є проблеми з опаленням і гарячою водою.

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