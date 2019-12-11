Пєсков заявив, що Путін серіал "Слуга народу" не дивився і дивитися не буде

Президент Росії Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити. Жжурналист Дмитро Смирнов розповів про це в Telegram-каналі Пул №3, з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Путін не дивився "Слугу народу" із Зеленським у головній ролі і не планує цього робити, часу на серіали у нього немає", - сказав прес-секретар.

Тим часом у Росії покажуть "Слугу народу" з Зеленським.

Також повідомлялося, що головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі.

27 березня, відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому головну роль виконав тоді ще кандидат в Президенти Володимир Зеленський.