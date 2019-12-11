Пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому заборонений в'їзд туди

Російський пропагандист Володимир Соловйов відповів на запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Донбас. Коментар прозвучав у його програмі Вечір з Володимиром Соловйовим, передає РІА Новини в середу, 11 грудня.

Соловйов сказав, що йому заборонений в'їзд в Україну і запропонував Зеленському зробити з ним інтерв'ю.

Пропагандист запросив українського президента відвідати Донецьк. За його словами, Путін, на відміну від українського, нібито думає про людей, про що говорив під час нормандського саміту.

Раніше Володимир Зеленський на прес-конференції після саміту нормандської четвірки в Парижі запросив Соловйова на Донбас.

"У Станиці Луганській, у Петровському, в Золотом, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив з жителями окупованого Донбасу, які працюють... квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, або навпаки. Ви приїжджайте, я вам покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товаришу Соловйов (Володимир - російський пропагандист - ред.) - весело розповідає в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, оченятами. Нічого страшного, я думаю, туфлі Brioni, чи що там, ні забрудните", - сказав Зеленський.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.