Гендиректор російського "Першого каналу" визнав помилкою сюжет про український винищувач, який збив Boeing МН17

Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав, що сюжет про український винищувач, який нібито збив малайзійський Boeing МН17 влітку 2014 року, був помилкою. Про це Ернст заявив в інтерв'ю The New Yorker.

"Так, ми люди, ми допустили помилку, але не спеціально", — сказав Ернст.

Ернст також розповів, що вважає висновки міжнародної слідчої групи про причетність Росії до катастрофи непрофесійними. За його словами, це "питання віри". У листопаді 2014 року на "Першому каналі" вийшов епізод програми Михайла Леонтьєва "Проте". У ньому показали супутниковий знімок, на якому український винищувач нібито атакує малайзійський Boeing.

За словами Леонтьєва, фото зробив іноземний супутник-шпигун. Російський союз інженерів отримав знімок від людини по імені Джордж Білт, який представився випускником MIT, авиаэкспертом з двадцятирічним досвідом. Він стверджував, що винищувач обстріляв літак з гармати, а потім випустив ракети по кабіні і крила.

Авіаексперти засумнівалися в достовірності знімка: зокрема, час на зображенні не відповідало часу аварії Boeing.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом міжнародна слідча група, яка назвала підозрюваних у причетності до трагедії, заявляє, що докази про причетність російських військових до катастрофи літака Malaysia Airlines на даний момент відсутні.

Також були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного екс-міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гіркина (Стрєлкова) з Аксьоновим.