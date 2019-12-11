Вторинна нерухомість в Києві здорожчала на 2% у листопаді

У листопаді порівняно з жовтнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 3% до 10 535 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі на 2,2%, а в доларовому вираженні - на 0,3%.

"У листопаді середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1 411 доларів/ кв. м, відносно жовтня середня ціна збільшилася на 2%. У національній валюті - зменшилася на 2,8%, до 34 225 гривень/ кв. м", - йдеться в повідомленні.

З січня поточного року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 13,2%, у гривневому – зменшилася на 1,2%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 42%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 19%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 8%.

Найбільшу кількість квартир пропонувалося у Печерському та Голосіївському районах – по 15%, у Дарницькому та Шевченківському – по 14%, у Солом'янському та Дніпровському – по 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському, Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 22%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 37% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш заявляє, що Київ має величезний запас ділянок для забудови.