подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 19:03 420
Недвижимость 2019-11-01T19:03:43+02:00
Українські Новини
Город имеет огромный запас земельных участков под застройку, – Вавриш

Город имеет огромный запас земельных участков под застройку, – Вавриш

Строительство, Андрей Вавриш, SAGA Development
Андрей Вавриш. Фото: bihus.info
Андрей Вавриш. Фото: bihus.info

Генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш убежден, что если компания строит качественные объекты, у нее не будет проблем с финансированием.

Такое заявление девелопер сделал в ходе интервью журналистам Bihus.info.

"Город имеет огромный запас земельных участков. И владельцы, которые этими участками владеют, понимают, что у одного девелопера не получается красиво сделать, а у другого – получается, с ним можно больше заработать. Поэтому, если ты создаешь качественные объекты, у тебя нет проблем с финансированием", – пояснил Вавриш.

По словам девелопера, именно качество построенных объектов работает на репутацию компании и дает ей возможность создавать новые проекты.

"Делая нормальные проекты, развиваясь, мы показали качественный девелопмент. А это открывает другие возможности", – подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас его компания SAGA Development работает с 30 проектами по стране, 15 из которых – новые объекты.

"Сейчас компания SAGA Development работает с 30 объектами, около 15 из них – это новые объекты. Мы уже 3-й год над этим работаем. Мы должны были приступить к этим объектам еще в прошлом году, если бы нас не зажимали, не сдерживали и не мешали нашему развитию. Если бы не было этого деления на "хороших" и "нехороших" и выдавливания последних с рынка, чем ранее занимались органы власти, то в прошлом году мы имели бы по меньшей мере еще 5–6 новых объектов", – подытожил Андрей Вавриш.

Больше новостей о: Строительство Андрей Вавриш SAGA Development

Архив
Новости
Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство 19:35
Новораздольский горсовет Львовской области принял отставку мэра Мелешко 19:33
У камина в прямом эфире: Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским 19:27
Город имеет огромный запас земельных участков под застройку, – Вавриш 19:03
Разведение войск в Золотом завершилось, - штаб ООС 19:01
больше новостей
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok