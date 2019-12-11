Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook

"Якщо НБУ пом'якшить свою монетарну політику, наслідки світової фінансової кризи "мінімально" торкнуться її фінансової системи і не призведуть до девальвації гривні більш ніж до 30,0 гривень за долар до кінця 2020 року", - повідомив старший економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Михайло Кухар на IV Щорічному оголошенні прогнозів Ukraine Economic Outlook в Українському Домі 10 грудня.

"Наш базовий прогноз розвитку економіки України передбачає два сценарії розвитку економіки України. Перший сценарій (за умови збереження нинішньої політики так званого "інфляційного таргетування") передбачає збереження нинішнього "тренда ревальвації" курсу гривні. В цьому випадку до травня-червня курс гривні може досягти 22 грн. за долар, а потім спрацює "ефект стиснутої пружини курсу", - заявив Кухар, - "коли він всеодно під впливом балансу попиту досягне до осені 26,5 грн./дол."

Але найбільш оптимальною для Нацбанку була б політика планової, контрольованої девальвації до 27 доларів за гривню, каже Кухар, посилаючись на прогноз Ukraine Economic Outlook.

"Ключовий фактор: Україна підійде до очікуваної світової кризи восени 2020 "більш підготовленою" і очікуваний відтік капіталу не змусить НБУ до девальвації понад 30,0 гривень за долар, - вважає Кухар. - "Проте у разі, якщо НБУ продовжить політику ревальвації до позначки 22 грн./дол., осіння девальвація, спровокована світовою кризою зможе досягти позначки 31,5-32,0 грн./дол., що неминуче викличе "втечу вкладників" з українських банків", - коментує прогноз Ukraine Economic Outlook старший економіст групи.

"Якщо девальвація в результаті осінньої кризи складе 27-30 грн./дол. або 11% - це не викличе bunking run (втечі вкладників з банків), проте, якщо гривні доведеться девальвувати з 22 до 30 грн./дол. або більше ніж на 33% - ми можемо зіткнутися з повторенням ситуації 2014 року в банківській системі з масштабним відтоком вкладів, що перетворить рецесію в повномасштабну фінансово-банківську кризу в Україні, - підкреслив економіст. - "Тому питання "пом'якшення" монетарної політики НБУ, це не тільки питання економічного зростання в 2020 році, в першу чергу це питання стійкості української економіки і банківської системи перед прийдешньою світовою кризою", - вважає Михайло Кухар.

Згідно "базовому прогнозу", озвученому на IV Щорічному оголошенні прогнозів Ukraine Economic Outlook в Українському Домі 10 грудня, ВВП України в доларовому еквіваленті за 2019 рік досягне відмітки в 157 млрд. дол. І його зростання за рік складе 19%.

Зростання реального ВВП за 2019 рік складе 3,72%.

У 2020 році при відмові від жорсткої монетарної політики доларовий ВВП України виросте до значення в 177-179 млрд. дол. ВВП. Якщо зростання не буде "скориговане" осінньою світовою фінансовою кризою.

Ukraine Economic Outlook недооцінив зростання ВВП в 2019-му році, який базується переважно на притоці нерезидентів в ОВДП і різких скачках цін на метали. На початку грудня минулого року - на Економічному лекторії прогноз Ukraine Economic Outlook становив $147 млрд (+ 12,6% проти + 15,2% фактичних). У той же час, прогноз незалежних економістів виявився точнішим за прогноз МВФ, який оцінював значення ВВП України на кінець 2019 року в $133 (5,2% приросту) млрд в 2019-му році.

У той же час, Ukraine Economic Outlook спрогнозував зростання доларового ВВП на 2018 рік в розмірі 130,5 млрд. дол. (Факт - 131 млрд. дол.), А також дефлятор ВВП за минулий рік в розмірі 14,4% (факт - 14,5%).

У 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиною, яка спрогнозувала зниження цін на електроенергію після запуску ринку електроенергії.

Нагадаємо, що раніше Ukraine Economic Outlook прогнозувала, що перехід від адміністративно визначальних НКРЕКП тарифів до ринку - може знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів на 10-20%.

25 жовтня голова урядового комітету з енергетики Андрій Герус повідомив що з моменту запуску біржового ринку електроенергiї 1 липня, ціна на торгах з поставкою "завтра" знизилася в цілому на 14%. До запуску ринку більшість експертів і великих покупців прогнозували зростання цін в разі запуску біржових торгів до 50%.