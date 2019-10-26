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  • Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка
26 октября 2019, суббота, 08:17 50
Экономика 2019-10-26T08:17:26+03:00
Українські Новини
Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка

Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка

цены на электроэнергию, Ukraine Economic Outlook
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo

Аналитическая организация Ukraine Economic Outlook составила самый точный прогноз цен на электроэнергию с момента введения рынка электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист организации Михаил Кухар.

Так, Кухар сообщил, что Ukraine Economic Outlook сделала данное исследование за 14 календарных дней.

"... а я понял, что рынок нуждается в профессиональном эконометрическом исследовании с кратко- средне- и долгосрочном прогнозе цен на электроэнергию при "запуске рынка". Ukraine Economic Outlook сделал такое исследование за 14 календарных дней с момента получения заказа! (Последние трое суток я спал у себя в офисе на диване по 3-4 часа, а ребята-математики из соседней комнаты ходили с красными от недосыпания глазами). Но мы сделали это исследование. Мы нашли за 7 дней сценарий и сделали этот расчет", - написал Кухар.

Также Кухар отметил, что прогноз Ukraine Economic Outlook оказался точнее остальных.

"Но я до сих пор воспринимаю как "Вызов" и как "Заслуженную победу" каждый кейс, когда мы с нашими авторскими методиками вторгаемся на отраслевые рынки и даем результаты точнее, чем могут дать все "старые эксперты", - подчеркнул Кухар.

Напомним, что ранее Ukraine Economic Outlook прогнозировала, что переход от административно определяемых НКРЭКУ тарифов к рынку – может снизить стоимость электроэнергии для небытовых потребителей на 10-20%. 

Тем временем НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед".

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