Ukraine Economic Outlook оказалась наиболее точной в прогнозе цен не электроэнергию с введением рынка

Аналитическая организация Ukraine Economic Outlook составила самый точный прогноз цен на электроэнергию с момента введения рынка электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист организации Михаил Кухар.

Так, Кухар сообщил, что Ukraine Economic Outlook сделала данное исследование за 14 календарных дней.

"... а я понял, что рынок нуждается в профессиональном эконометрическом исследовании с кратко- средне- и долгосрочном прогнозе цен на электроэнергию при "запуске рынка". Ukraine Economic Outlook сделал такое исследование за 14 календарных дней с момента получения заказа! (Последние трое суток я спал у себя в офисе на диване по 3-4 часа, а ребята-математики из соседней комнаты ходили с красными от недосыпания глазами). Но мы сделали это исследование. Мы нашли за 7 дней сценарий и сделали этот расчет", - написал Кухар.

Также Кухар отметил, что прогноз Ukraine Economic Outlook оказался точнее остальных.

"Но я до сих пор воспринимаю как "Вызов" и как "Заслуженную победу" каждый кейс, когда мы с нашими авторскими методиками вторгаемся на отраслевые рынки и даем результаты точнее, чем могут дать все "старые эксперты", - подчеркнул Кухар.

Напомним, что ранее Ukraine Economic Outlook прогнозировала, что переход от административно определяемых НКРЭКУ тарифов к рынку – может снизить стоимость электроэнергии для небытовых потребителей на 10-20%.

Тем временем НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед".