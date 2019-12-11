Дерево за ціною золота: скільки коштуватимуть новорічні ялинки

Новий рік вже зовсім близько, і скоро почнеться час, коли всі ми поставимо в будинку ошатну ялинку - хтось штучну, а хтось справжню, як, наприклад, головна ялинка країни. У будь-якому випадку, більшість інтернет-магазинів вже відкрили продаж пухнастих штучних красунь. А ось де купити справжню ялинку і скільки вона буде коштувати - розповідають Українські Новини.

Ближче до середини грудня по всій Україні почнуть відкриватися сертифіковані ялинкові базари. Як повідомляють Факти, середня ціна ялинки на міських ялинкових базарах буде варіюватися від 140 до 160 гривень (в залежності від висоти дерева), а набір хвойних гілок обійдеться покупцеві трохи дешевше - в 60-75 гривень.

У столиці ціни, природньо, будуть трохи вище. Тут за лісову красуню доведеться віддати від 500 до 1500 гривень (знову таки, в залежності від висоти і пухнастості). Набір гілок теж буде коштувати дорожче, ніж в інших містах - від 200 гривень в середньому.

До речі, останнім часом покупці все частіше вибирають більш екологічний варіант вирішення проблеми з ялинкою - купівля ялинки у горщику і подальша пересадка дерева (вже після Нового року) у відкритий ґрунт. Діапазон цін на такі ялинки дуже широкий, оскільки продають і зовсім маленькі деревця, і вже досить дорослі.

Ну, а якщо ви вирішили встановити вдома штучну ялинку, то багато інтернет-магазинів вже давно розгорнули продажу ялинок на будь-який смак і гаманець. Середня ціна ялинки висотою 1-1,5 м коливається в діапазоні від 450 до 800 гривень, а за більш високу ялинку потрібно буде заплатити 1500 гривень і більше. Найменша ялинка при цьому коштує близько 100 гривень, а ціни на найвищі дерева (близько 3 метрів) можуть сягати 10 тисяч гривень.

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